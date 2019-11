'Lumea sa ințeleaga cu argumente. Ultimul subiect lansat de domnul Orban a fost cu salariul minim pe economie. Exista un studiu, analiza este facuta și este depusa și la Ministerul Muncii și la Finanțe (...) S-a discutat de noi cu patronatele și sindicatele și s-a ajuns la un nivel minim de 2.495, mai mult decat am pus noi in programul de guvernare. Am propus atunci ca impactul sa nu fie transferat angajatorului, ci sa fie recuperat prin transferul de contribuții de la cele doua bugete, fie social, fie cel de sanatate. Sa avem și angajatori și angajați mulțumiți.'

