- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a adus in discutie din nou, vineri, amnistia fiscala, afirmand ca saptamana viitoare se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului acest subiect. "Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii.…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, i-a intrebat public pe seful ANAF si pe ministrul Finantelor cand au de gand sa recupereze "sutele de mii de euro" pe care seful statului Klaus Iohannis trebuie sa le dea inapoi statului roman.

- Teodorovici anunța ca ANAF va recupera suma incasata drept chirie de președintele Klaus Iohannis, dupa ce a pierdut procesul in instanța. Reacția prompta a ministrului de Finanțe a venit la scurt timp dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea i-a cerut lui și șefului ANAF sa recupereze sutele de mii de euro…

- Ezitarile guvernantilor pe tema Pilonului 2 de pensii s-au inmultit. In vreme ce presedintele PSD Liviu Dragnea vorbeste de un proiect in lucru, premierul Viorica Dancila spune ca ar trebui sa uitam de ″Proiectul pilonului II″. Chemat în parlament de opoziţie, ministrul Finanţelor…

- Dancila spune ca sunt bani pentru plata salariilor și pensiilor: ”Chiar as vrea sa nu cream ingrijorari in randul pensionarilor ca nu am putea sa le dam pensia” , a spus șefa Executivului, miercuri, dupa participarea la o dezbatere pe teme agricole. “Nu exista nicio problema si chiar as vrea sa nu cream…

- Razboiul dintre Banca Nationala a Romaniei (BNR) si Guvern, in contextul discutiilor purtate cu liderul PSD Liviu Dragnea, a fost unul mai degraba mediatic, iar cele doua parti nu ”s-au luat niciodata de par”, a afirmat luni guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in cadrul unei conferinte de presa, transmite…