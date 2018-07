Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, i-a solicitat ambasadorului Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, in cadrul unui eveniment public, sa propuna autoritatilor din tara sa ridicarea vizelor pentru romanii care calatoresc in interes de afaceri. Teodorovici şi Klemm au participat,…

- Discursul Asistentului Secretarului de Stat al SUA, Wess Mitchell Foto: Ambasada SUA la Bucuresti. Discursul integral al Asistentului Secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, la Universitatea din Bucuresti. Discursul a fost oferit spre publicare de Ambasada SUA de la Bucuresti.…

- La doua saptamani dupa preluarea portofoliului de politica externa al SUA, Mike Pompeo (foto), fost director CIA, il trimite intr-o vizita la Bucuresti pe cel mai experimentat diplomat de cariera in ce priveste afacerile europene pe care il are Departamentul de Stat. Vizita in Romania a doamnei…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat marti ca a aflat cu regret ca opt militari români au fost raniti în atacul de luni din Afganistan, transmitându-le acestora aprecierea sa si pe cea a Statelor Unite.

- Comisia Europeana (CE) a anuntat marti ca decizia presedintelui Statelor Unite de a nu impune deocamdata taxe vamale la importurile de otel si aluminiu pentru Uniunea Europeana prelungeste incertitudinile mediului de afaceri iar blocul comunitar ar trebui sa obtina o exceptare permanenta.

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a spus, marti, ca a aflat cu regret ca opt militari din Batalionul 30 Protectia Fortei "Vulturii Carpatilor" din Campulung Muscel au fost raniti in Afganistan. “Am aflat cu regret ca opt militari romani au fost raniti in atacul de luni din Afganistan. Transmit…

- Romania se afla in randul țarilor din Uniunea Europeana cu cea mai lunga și dificila perioada de insolvența, pentru firme, iar unul dintre motivele principale este legat de faptul ca mulți investitori au lacune serioase in domeniul strategiilor de prevenire a riscului, afirma experții de la Sierra Quadrant,…