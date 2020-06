Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru Eugen Teodorovici a dezvaluit intr-un interviu la „Adevarul Live” momentul in care PSD a decis sa o nominalizeze pe Viorica Dancila drept candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale. Potrivit lui Teodorovici, Marcel Ciolacu a fost cel care a luat primul cuvantul pentru a o…

- Fostul ministru Eugen Teodorovici, unul dintre contestatarii conducerii interimare a PSD, a vorbit despre cum poate fi indepartat Marcel Ciolacu de la sefia social-democratilor, Congresul PSD si opozitia la Guvernul Orban. Teodorovici a subliniat ca nu l-ar vota niciodata pe Ciolacu si ca va anunta…

- Fostul ministru Eugen Teodorovici, unul dintre contestatarii conducerii interimare a PSD, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre cum poate fi indepartat Marcel Ciolacu de la sefia social-democratilor, Congresul PSD si opozitia la Guvernul Orban.

- Intr-un mesaj publicat pe Facebook, fostul presedinte al social-democratilor sustien ca PSD a inregistrat o "o pierdere grava de credibilitate in privința discursului național", in contextul scandalului legat de proiectul privind autonomia Tinutului Secuiesc. "Adoptarea tacita in Camera Deputaților…

- Ilie Mario Rafael, fost consilier pe probleme sociale al ex-premierului PSD Viorica Dancila, a transmis miercuri, in contextul scandalului public legat de autonomia Ținutului Secuiesc, ca președintele interimar PSD Marcel Ciolacu nu are viziune și se comporta ca o 'mamaița'.Reamintim ca secretarul…

- Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, a trimis miercuri, in contextul scandalului public legat de autonomia Ținutului Secuiesc, un mesaj intern ajuns in posesia ȘTIRIPESURSE.RO, unde Stanescu afirma ca sunt social-democrați care folosesc momentul pentru a „destabiliza partidul” și care…