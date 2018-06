Stiri pe aceeasi tema

- Pilonul II de pensii nu va fi nationalizat, a dat din nou asigurari ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, luni, in cadrul dezbaterii motiunii simple a PNL, intitulata "Harababura fiscala PSD-ALDE te lasa fara banii tai de pensie". "Despre Pilonul II, vreau sa fac doua precizari. In primul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca din luna iunie a acestui an va initia "o ampla campanie" pe tema Codurilor fiscal si de procedura fiscala, care se va concretiza in final printr-un pachet legislativ nou, modern, usor de inteles.

- Comisia speciala pentru legile justitiei discuta, luni, amendamentele propuse de deputati la proiectul de modificare a Codului de procedura civila, care a fost adoptat saptamana trecuta de Senat. Membrii comisiei se reunesc de la ora 12,00 pentru a dezbate propunerile la Codul de procedura civila, care…

- Autoritatea Naționala a Evaluatorilor Autorizați din Romania (ANEVAR) propune Ministerului de Finanțe ca la modificarea Codului de procedura fiscala din toamna sa se renunțe la grila notarilor și sa se ia in calcul doar raportul de evaluare al proprietații, in cazul ipotecii pe cladirea contribuabilului.

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) intenționeaza modificarea Codului fiscal și a celui de procedura fiscala in aceasta toamna, a declarat Ionuț Sas, membru in consiliul director al Camerei de Comerț Americane in Romania (AmCham Romania).

- Modificarea Codului fiscal si al celui de procedura fiscala se va finaliza pana la la sfarsitul acestui an, printr-un demers ''corect si logic'', fara initiative ''populiste'', pentru a crea predictibilitate, a declarat vineri, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Proiect guvernamental de lege pentru ca presedintele Camerei Deputatilor, post ocupat acum de Liviu Dragnea, sa poata decide soarta Romaniei in urmatorii 22 de ani. Textul pus in dezbatere pe site-ul Secretariatului General al Guvernului prevede infiintarea unei comisii condusa de seful Camerei Deputatilor…