- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, propune diferentierea tipurilor de asigurare in functie de suma platita de fiecare persoana pentru CASS. El a declarat, la o conferința pe teme de sanatate, ca Romania nu are sau nu mai are nevoie de o abordare contabila, care este foarte nociva, atunci cand…

- Romanii ar trebui sa aiba acces la servicii medicale in functie de contributia pe care o platesc. Asta sustine ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. Acesta a declarat ca ar trebui sa existe pachete de servicii diferentiate in functie de cat cotizam la stat.

- Cetatenii orasului Rovinari beneficiaza incepand de miercuri, 5 septembrie, de telemedicina, adica de servicii medicale la distanta. „Aceste servicii presupun un transfer de date medicale la distanta. Putem spune ca suntem prima loc...

- Un proiect adoptat joi de Guvern prevede garantarea pachetelor de servicii turistice. Premierul a garantat ca nu vor mai fi cazuri de romani abandonati in diferite colturi ale lumii, repatrierea acestora in situatii speciale urmand sa fie reglementnata printr-o procedura speciala. “Se refera la garantarea…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice a declarat duminica seara, la Antena 3, ca a dispus verificari la instituțiile din subordine și la nivelul ANAF, pentru a verifica modul in care a fost pusa in aplicare legea in cazul casei familiei Iohannis, scrie Mediafax.