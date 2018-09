Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a afirmat, luni seara, la TVR, ca "exista discutii" privind renuntarea la supraacciza aplicata carburantilor si ca ia in calcul sa propuna acest lucru pana la finalul acestui an, transmite news.ro.

"Vom face o analiza si vedem exact care este… O analiza de oportunitate. (…) Eu sunt tentat…