Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, i-a raspuns președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a intrebat public Guvernul daca mai are bani pentru pensii și salarii pana la sfarșitul anului. "Cand tu intrebi sau lași sa se ințeleaga ca nu ar mai fi bani ca stat pana la final de…

- Eugen Teodorovici a adresat o replica foarte dura la adresa Președintelui. Ministrul de Finanțe a declarat ca nu va raspunde la nicio intrebare adresata de Klaus Iohannis pana acesta nu lamurește probelmele din Justiție. ”Am cautat in Constituția Romaniei care sunt atribuțiile Romaniei, daca…

- Teodorovici ii raspunde lui Iohannis: ”Nu avem probleme și nici ingrijorari in privința sumelor pentru salarii și pensii, in 2018”, a spus ministrul de Finanțe, miercuri, la Senat. ”Domnul președinte, atunci cand a promulgat bugetul de stat, a avut acolo toate sumele pentru intregul an, cu salariile…

- Cateva zeci de manageri de spitale s-au intalnit luni, 23 aprilie, la sediul Guvernului, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta pe tema noii legi a salarizarii și a noului regulament al sporurilor. La intalnire au luat parte si ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ministrul Muncii, Lia Olguta…

- "Nu, nu este cazul sa fie cineva ingrijorat de acest lucru. Nu a fost incalcata legea, s-a facut o exceptie, o derogare. (...) Noi, odata ce ne-am angajat sa transferam acele procente catre Pilonul II, s-au luat in calcul niste randamente. Deci, nu putem sa vaduvim Pilonul II de sumele respective,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca la nivelul ministerului se studiaza foarte intens modificarea legislativa care va permite cetațenilor sa treaca de la Pilonul II de pensii la Pilonul I. Teodorovici a precizat ca aceasta trecere va fi una opționala pentru fiecare cetațean,…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca pana la finalul lunii aprilie, se vor adopta doua masuri, prin Ordonanțe de Urgența ale Guvernului, care vor schimba radical sistemul de achiziții publice din Romania.O prima OUG va fi data pentru centralizarea achizițiilor publice, care…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca ANAF-ul va emite in acest an pentru ultima data decizii de impunere. Acestea vor fi emise in a doua parte a anului si vor cuprinde toate deciziile de impunere restante din ultimii 5 ani. Totodata, Teodorovici a subliniat ca ministerul pe…