- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a susținut miercuri o declarație de presa la Palatul Victoria pe tema achiziilor publice in care a anunțat masurile pe care Executivul le va lua in ședința de joi, precizand ca in Romania contestațiile sunt un "sport național".

- Guvernul modifica Legea achizitiilor publice; Proiectul se afla pe ordinea de zi a ședinței Executivului. Premierul Viorica Dancila a anuntat, inca de luni, ca Legea achizitiilor publice va fi modificata in ceea ce priveste termenele in care sunt solutionate contestatiile la licitatiile pe fondurile…

- "Exista azi un grup de lucru la nivelul Guvernului condus de doamna premier Viorica Dancila si care are un dialog cu Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, acolo unde este prezent atat capitalul romanesc cat si cel strain, tocmai pentru a simplifica real si este un dialog permanent, inclusiv cu Comisia…

- Bilanțul aplicarii programului de guvernare pentru primul trimestru al anului 2018 va fi prezentat saptamana viitoare de premierul Dancila. Aceasta a anunțat ca tot pana la sfarsitul trimestrului II iși propun modificarea legii parteneriatului Public-Privat, dar și Legea achizitiilor publice, Legea…

- „Nu știu cum ar trebui sa arate ca nu-s specialist in achiziții publice, dar ceea ce va pot spune: in aceasta luna, prin ordonanța de urgența, vom veni cu o Lege a achizițiilor publice. Nu intram in detalii pentru aș spune lucruri pe care nu el știu și apar in ordonanța și nu aș vrea sa va dezinformez”,…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Viorica Dancila a avut joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia FMI in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, s-a intalnit, vineri, 2 martie, cu primarii din Dambovita, dar si cu oamenii de afaceri pentru a le asculta pasurile. Oficialul le-a raspuns edililor cu privire la doua mari probleme: legea achizitiilor publice si OUG 2 care le permite sa se imprumute…