- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, vineri seara, ca nu a existat niciun fel de intentie din partea presedintelui Klaus Iohannis de a returna banii datorati statului, precizand ca, daca o impune legea, va pune sechestru pe casa din Sibiu.

