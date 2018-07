Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce sambata a declarat ca amnistia fiscala va viza in principal companiile de stat cu datorii istorice, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, face noi precizari. Intr-un interviu acordat Antena 3, ministrul a specificat faptul ca amnistia nu inseamna ștergerea datoriilor colegilor sai din partid.…

- Eugen Teodorovici a vorbit luni seara, la Antena 3, despre amnistia fiscala mult discutata in ultima perioada. Ministrul de Finante a precizat ca amnistia nu inseamna ca se vor șterge datoriile colegilor sai din partid. Teodorovici a dat exemplu amnistia fiscala din 2015, atunci cand nu a șters nici…

- „Legea prevede niște categorii care nu au cum sa faca obiectul unei amnistii. Acum suntem intr-o faza incipienta, o sa discutam și cand avem un material foarte clar, coerent și cu mai multe alternative, le vom discuta public”, a explicat ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, despre amnistia fiscala…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a adus in discutie din nou, vineri, amnistia fiscala, afirmand ca saptamana viitoare se va discuta in cadrul coalitiei de guvernare si Guvernului acest subiect. "Este in lucru un astfel de mecanism, ar putea stimula economia, nu pot sa va dau acum detalii.…

- Romania se chinuie de aproape 20 de ani sa introduca casele de marcat cu jurnal electronic. Cel mai recent termen de aplicare a acestei masuri, 1 iunie 2018, a fost amanat cu trei luni. Guvernul a aprobat Ordonanta de Urgenta 44 din 31 mai 2018 ce prevede suspendarea sancțiunilor pana la 1 septembrie…

- Romania nu se confrunta cu riscuri de sustenabilitate fiscala si este foarte interesant de vazut ca dintre toate recomandarile pe care tara le-a avut in ultimii ani 68% sunt indeplinite, a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Trebuie spus foarte clar că auzim foarte…

- La 30 aprilie 2018, rezervele valutare se situau la nivelul de 33,53 miliarde de euro, fata de 34,72 miliarde de euro la 31 martie, pe fondul platii unei rate de 1,23 miliarde de euro din datoria catre Comisia Europeana (CE), angajata in 2009, arata un comunicat transmis miercuri de banca centrala.