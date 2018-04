Stiri pe aceeasi tema

- Legislatia privind achizitiile publice va fi modificata pana la sfarsitul lunii mai, in sensul simplificarii si debirocratizarii ei, dar si a posibilitatii solutionarii contestatiilor inca din prima faza procesuala, masura care va conduce la deblocarea contractelor in derulare, a declarat miercuri ministrul…

- Mecanismul pentru transferul pensiei de la Pilonul II la Pilonul I ar putea fi pus pe masa Guvernului pana la finalul primului semestru din acest an, a anuntat, miercuri, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN."Ar trebui sa incepem (educatia…

- Vesti bune pentru ONG-uri! Cota din impozitul pe venit care poate fi directionata catre asociatii va fi majorata Cota din impozitul pe venit datorat pe care contribuabilii o pot directiona catre o organizatie non-guvernamentala, ”in special” catre asociatiile si fundatiile din domeniul sanatatii,…

- Teodorovici, mesaj catre angajații ANAF: Nu au voie sa stea la ghișeu și sa se planga, sa propuna soluții!, a spus ministrul Finanțelor Publice, marți, la Parlament. El a precizat ca nu se pune problema schimbarii actualei conduceri a Agenției Naționale pentru Administrare Fiscala. ”La ANAF este o conducere,…

- Guvernul a discutat despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si sper ca in urmatoarele saptamani sa avem un punct de vedere foarte clar, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la inaugurarea anului bursier 2018. "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, a declarat marți, la Palatul Parlamentului, ca autoritatile doresc sa aiba o discutie cu Patriarhia Romana in ceea ce priveste implicarea acesteia in zona sociala. „Nu am discutat inca, vom avea o discutie pentru ca asa e normal sa fie. Am vorbit cu patriarhul…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, sustine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. "Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa…