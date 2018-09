Stiri pe aceeasi tema

- Fiecarui cetatean trebuie sa-i fie respectat dreptul constitutional de a-i fi ocrotita sanatatea, iar un sistem de servicii functional trebuie sa se bazeze pe principiile echitatii, universalitatii si solidaritatii, afirma ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici,

- Declaratia ministrului Finantelor potrivit careia romanii ar trebui sa aiba acces la servicii medicale in functie de contributia pe care o platesc naste controverse. Unii dintre colegii de partid il critica, altii spun ca, de fapt, Teodorovici a vrut sa spuna altceva.

- Declarația privind asigurarile medicale a vizat o mai buna administrare a fondurilor in sistemul medical și, implicit, o imbunatațire a serviciilor medicale, nicidecum o adancire a inegalitații sociale, a precizat, sambata, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Reacția sa vine dupa ce mai mulți…

- Ca urmare a apariției in spațiul public a declarațiilor facute de Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici privind asigurarile medicale Articolul Teodorovici: Declarația mea a vizat o mai buna administrare a fondurilor in sistemul medical apare prima data in Lumea Presei .

- Declaratia privind asigurarile medicale a vizat o mai buna administrare a fondurilor in sistemul medical si, implicit, o imbunatatire a serviciilor medicale, nicidecum o adancire a inegalitatii sociale, a precizat sambata ministrul Finantelor Eugen Teodorovici.

- Mohamed Salah, jucatorul celor de la Liverpool, va fi in teren in al doilea meci al echipei sale de la Campinatul Mondial, cand Egipt va intalni tara gazda, Rusia. Lasat pe banca de rezerve in meciul de debut impotriva Uruguayului, Mohamed Salah isi va face debutul in al doilea meci de la…

- Real Valladolid este a treia echipa care a reusit promovarea in prima liga din Spania, dupa ce s-a impus in fata Numaciei, scor 3-0 si 1-1, in finala barajului de promovare. Retrogradata in liga a doua din Spania in urma cu 4 ani, Real Valladolid a reusit sa revina pe prima scena a fotbalului…

- Sorin Cartu (62 de ani) a stat cu ochii pe primele meciuri de la Cupa Mondiala din Rusia si scoate in evidenta o mare greseala comisa de Jorge Sampaoli (58 de ani), selectionerul Argentinei. Nationala lui Messi a inceput cu stangul aventura in Rusia, 1-1 cu Islanda, intr-un meci…