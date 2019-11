Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, afirma ca liderul formatiunii, Viorica Dancila, "nu merita sa iasa pe usa din dos", precizand ca aceasta "si-a asumat in momente grele ale partidului o pozitie destul de sensibila si mai ales o raspundere foarte mare". Intrebat despre rezultatul obtinut de social-democrati la alegerile prezidentiale, Teodorovici a raspuns ca este "dezamagit", dar nu cu privire la "scor, neaparat". "Nu poti sa fii multumit de ce s-a intamplat la PSD. Pot sa spun ca sunt dezamagit, dar n-o luati vizavi de scor, neaparat. (...) O dezamagire am si am sa mi-o spun in…