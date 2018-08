Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor nu mai figureaza pe lista datornicilor la Fisc. Asta deși acum doi ani de zile avea de achitat statului peste 70.000 de lei. El a precizat atunci ca s-a ocupat de finanțele țarii și din acest motiv nu a reușit sa iși achite datoriile la stat. Teodorovici s-a enervat pe contribuabilii…

- Marian Oprisan, presedinte al CJ Vrancea si vicepresedinte al PSD, a publicat, pe pagina sa de Facebook, un videoclip in care oamenii sunt indemnati sa vina la mitingul de sambata, din Piata Victoriei. In acest videoclip sunt prezentati politicieni ca Traian Basescu si Klaus Iohannis, care ar fi facut…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a dat acordul pentru organizarea unui miting de amploare al social-democraților in data de 9 iunie. In mod tradițional, mitingurile au fost o arma folosita in Romania de formațiunile aflate in opoziție, in timp ce PSD este principalul partid de guvernamant. Pesediștii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Guvern, ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar trebui sa-si exprime mai intai pozitia fata de „ce se intampla azi in Justitie” si abia apoi sa vorbeasca despre politicile economice ale Guvernului si sa intrebe daca sunt bani.

