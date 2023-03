Teodorovici: Cutremurele din Gorj au fost provocate de OMV (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- „Este o zona in care apare activitate la 3-5 ani, apoi dispare. De multe ori sunt cutremure mici, sacaitoare, care au loc uneori 2-3 pe zi. Nu e ceva care sa ridice probleme.Sunt niște falii de suprafața, dar sunt in zona pana in munți. Sunt multe asemenea crapaturi care produc cutremure. Mai regasim…

- Cutremurul cu magnitudinea 5,2, care a avut loc luni dupa-amiaza in zona seismica Gorj, nu are nicio legatura cu cele care se produc in Turcia, pentru ca este pe alta placa tectonica, a declarat Constantin Ionescu, directorul general al INCDFP.

- Cutremurul cu magnitudinea 5,2, care a avut loc luni dupa-amiaza in zona seismica Gorj, nu are nicio legatura cu cele care se produc in Turcia, pentru ca este pe alta placa tectonica, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare -…

- In zona Olteniei, cutremerele sunt destul de rare. De aceea, reactia oamenilor a fost puternica si amplificata de emotia catastrofei din Turcia. Epicentrul cutremurului de astazi a fost in Oltenia, judetul Gorj, insa s-a putut simti in tot vestul tarii. Au coborat și au stat zeci de minute pe bancile…

- Cutremurele care s-au produs in Romania nu au nicio legatura cu cele care au avut loc in Turcia, activitatea seismica din zona Vrancei fiind una normala, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Cutremurele care s-au produs in Romania nu au nicio legatura cu cele care au avut loc in Turcia, activitatea seismica din zona Vrancei fiind una normala, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, a declarat marți, 7 februarie, ca recentele cutremure din Turcia nu au „nicio influenta” asupra celor din Romania, confirmand astfel declarațiile facute pentru Libertatea de Gheorghe Marmureanu…

- Cutremurele care s au produs in Romania nu au nicio legatura cu cele care au avut loc in Turcia, activitatea seismica din zona Vrancei fiind una normala, a declarat, marti, pentru AGERPRES, Constantin Ionescu, directorul general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…