- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat luni ca discutia dintre primarul Capitalei, Gabriela Firea, si ministrul de Interne, Carmen Dan, de sambata de la intalnirea Comitetului Executiv National (Cex) de la Neptun, a fost „prea extinsa si putin prea aprinsa”.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan si minstrul Finantelor, Eugen Teodorovici, au semnat un Ordin comun ce vizeaza unele activitati de control menite sa previna si sa combata frauda vamala si evaziunea fiscala, fiind introduse doua filtre de verificari in punctele de trecere a frontierei.

- Asociația Oamenilor de Afaceri din Romania propune adoptarea unui salariu minim orar și nu lunar, ceea ce ar corespunde realitații unei economii marcate de variații ale cererilor de pe piața interna și internaționala, se arata intr-un mesaj transmis luni de reprezentanții AOAR. Reacția organizației…

- La numai o zi dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a avansat ideea triplarii pensiilor din 2021, de la 1.500 lei in 2016, la 4.256 lei, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a sustinut la acelasi post de televiziune ca Romania are zone, precum cea a insolventelor si a traficului cu tigari de unde poate…

- Premierul Viorica Dancila a convocat marti, la ora 10,00, mai multi membri ai Cabinetului, pentru a participa la o sedinta operativa de evaluare a pagubelor produse de inundatii si a masurilor rapide de interventie. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis AGERPRES, la sedinta vor participa: ministrul…

- Discutia cu mediul economic privind modificarile aduse Codului Fiscal si Codului de Procedura Fiscala, ce vor viza doar simplificari, va fi finalizata in aceasta toamna, pentru ca in iarna acestea sa fie adoptate si in ianuarie 2019 discutia pe cele doua coduri sa fie inchisa, potrivit ministrului de…

- Eugen Teodorovici anuntanoi schimbari la codurile fiscale. "O sa lansam saptamana aceasta scrisori catre cei implicati in discutiile pe Codul Fiscal si Codul de Procedura Fiscala. Atatea modificari avute, este normal sa le punem intr-un singur loc. Daca nu faci asta, iei articol cu articol, Codul…

