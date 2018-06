Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va prezenta in iunie sau iulie o analiza a Pilonului II de pensii administrate privat din Romania, in scopul imbunatatirii mecanismului de functionare, dar nu vor fi suspendate contributiile, a afirmat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Guvernul ar vrea sa suspende plata contributiilor…

- Varujan Vosganian, vicepresedinte al ALDE, s-a pronuntat marti categoric impotriva preluarii banilor din Pilonul II de pensii, cel administrat privat, la pilonul de stat. "Preluarea banilor de la Pilonul II la Pilonul I ar fi o frauda la Constitutie, ar fi un abuz si asa ceva nu cred ca e…

- Inainte de urmatoarea minivacanta, de 1 mai, Directia de Sanatate Publica Buzau face bilantul activitatilor desfasurate in perioada Sarbatorilor Pascale, perioada in care buzoienii au cheltuit mai multi bani pe produse alimentare decat in mod obisnuit. Actiunile intreprinse in baza ,,Planului de masuri…

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), a afirmat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit News.ro. Economistul-şef al Băncii Naţionale…

- Romania nu este in situatia de a fi afectata de o criza economica, dar este important ca investitiile sa fie stimulate si ca Romania sa-si reduca dependenta de Uniunea Europeana (UE), iar Comisia Europeana (CE) trebuie sa vegheze la modul in care concureaza intre ele statele membre, a afirmat joi…

- Acesta a argumentat ca este „normal” ca oamenii sa poata „opta in piața pentru cat mai multe variante”, adaugand ca dorim sa „cream concurența in zona de pensii, noi ca stat”, astfel incat „omul sa poata sa aleaga”. Teodorovici a vorbit despre un proces „total transparent” in care statul sa dea toate…

- Un scandal imens este pe punctul de a exploda. Este vorba despre un punct foarte sensibil care vizeaza milioane de romani și care a fost readus, de curand, in discuție.In timp ce premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, au incercat sa ii dea replica lui Klaus Iohannis,…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paște, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…