- „Pana la jumatatea anului, facem o analiza a Codului Fiscal, vom lua articol cu articol si vom simplifica. La finalul anului vom veni cu o ultima modificare. Pot fi si modificari care sunt obligatorii de facut”, a declarat Teodorovici, care a subliniat ca vrea sa fie eliminate toate disfunctionalitatile.…

- Ministerul Finantelor va prezenta, pana la finalul acestui an, un set de masuri care vor viza o reforma in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in special in zona de vami si a marilor contribuabili, iar aceste masuri vor face parte dintr-un raspuns pe care Romania il va da la…

- Autoritatile din Romania vor trimite un raspuns, pana la jumatatea lunii aprilie, la raportul de tara realizat de Comisia Europeana, in care se vor mentiona masurile cuantificabile ce vor fi luate, a anuntat, miercuri, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, intr-o conferinta de...

- Educatia financiara ar trebui inceputa de la cel mai inalt nivel, respectiv cel al clasei politice, pentru ca in Parlament se fac propuneri "habarniste", a declarat, miercuri, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la cea de-a doua editie a Galei EduFIN. "Ar trebui sa incepem…

- Aflat in mall, alaturi de fiul sau, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a trecut prin clipe de groaza. Nicolae Cristescu, un milionar celebru, l-a ”sechestrat” pe șeful banilor, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a filmat momentul incredibil care s-a petrecut in miezul zilei, intr-un…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai Asociației Naționale a Surzilor din Romania și ai Asociației Naționale a Nevazatorilor din Romania, parte din consultarile pe care șeful Executivului le are in aceasta perioada cu asociațiile persoanelor cu dizabilitați…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…