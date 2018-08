Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi seara, la Antena 3, ca ar fi ipocrit daca ar spune ca nu si-ar dori o functie cat mai inalta in zona politica, deoarece, pentru a face bine in jur, trebuie sa ocupi cat mai sus o astfel de pozitie. Intrebat in legatura cu zvonurile…

- Eugen Teodorovici este unul dintre cei mai importanți miniștri din cabinetul Viorica Dancila și, totodata, unul dintre potențialii inlocuitori ai sai. Multe voci din PSD sunt pentru promovarea lui Teodorovici in funcția de premier, lucru care nu e pe placul lui Liviu Dragnea.Intrebat daca…

- Astrologul Camelia Patrașcanu a realizat, la Antena 3, astrograma pentru urmatorii șapte ani. Horoscopul anunța schimbari importante pentru fiecare zodie, schimbari declanșate modificari astrale rare.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorivici, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca saptamana viitoare va avea o discutie cu premierul Viorica Dancila si cu seful ANAF, Ionut Misa, pentru a transa controversa pe tema imobilului din Sibiu pierdut in instanta de familia presedintelui Klaus Iohannis in…

- ”Multi colegi erau ingrijorati de o posibila suspendare a primului ministru Viorica Dancila, in legatura cu memorandumul privitor la mutarea ambasadei”, a spus Tariceanu, joi seara, la Antena 3.Intrebat despre plangerea penala pentru inalta tradare depusa impotriva premierului, Tariceanu…

- Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat miercuri seara ca DIICOT nu va influenta "sub nicio forma" scena politica, referindu-se la plangerea penala depusa de liderul PNL, Ludovic Orban, impotriva premierului Viorica Dancila. Intr-o interventie telefonica la Romania TV,…