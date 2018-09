Teodorovici: Avizul CSAT, consultativ. Bugetul, neschimbat 'Avizul CSAT este consultativ, nu este o obligatie, trebuie sa fie consens in cadrul CSAT. Chiar daca nu e consens dupa sedinta de maine nu inseamna ca e si obligatoriu avizul. Ce am postat azi pe site-ul Ministerului de Finante asta este forma cu care mergem maine in CSAT, pentru care aducem argumente pentru fiecare structura in parte. Vom vedea daca mai sunt si alte contraargumente sau prezentari in cadrul CSAT din partea celorlaltor structuri, dar noi pe aceasta forma ramanem, nimic altceva', a precizat Teodorovici. Banii se duc unde trebuie Acesta a precizat ca banii taiati… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

