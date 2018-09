Stiri pe aceeasi tema

- Teodorovici a anuntat, miercuri seara, la Digi 24, ca se lucreaza deja la constructia bugetului pentru 2019, urmand a fi un buget cu mare accent pe zona sociala, insa, ”la fel de importanta sa fie si zona economica”, conform news.ro. In acest context, ministrul a vorbit despre Pilonul II de pensii.…

- Benzina și motorina s-ar putea ieftini, daca va eliminata supraaciza la carburanți. Ministrul finanțelor , Eugen Teodorovici a spus ca la acest moment se abalizeaza efectele economice ale unei astfel de masuri. „O sa fie o discutie la nivel de Guvern….Va fi o propunere din partea noastra ca Minister…

- Guvernul va adopta in acest an masura privind amnistia fiscala daca aceasta va ajuta economia si daca nu vor exista obiectii din partea Comisiei Europene (CE), in conditiile in care statul poate recupera doar 17 miliarde de lei din totalul de 100 de miliarde de lei, cat este datoria totala a companiilor…

- Astfel, pentru urmatorul an, adica pana la 30 iunie 2019, consumatorii de electricitate vor plati mai putin cu 3,53% decat acum catre furnizorii de ultima instanta, dupa cum a decis Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). O alta modificare din sectorul energetic…