Teodorovici anunță cifra dezastrului – deficit de 2,3% din PIB pe primele 5 luni Fostul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, a luat-o inaintea Ministerului Finanțelor și susține ca deficitul bugetar inregistrate de Romania in primele 5 luni ale anului va fi de 2,3%. Iata postarea lui Teodorovici de pe pagina sa de Facebook: Peste 2,3 % din PIB va fi deficitul bugetar pe primele cinci luni din 2023 fața de 1,5% in 2022!! Vom afla curand și de la domnul Boloș. Asta nu este nicio noutate, știm cu toții “gaura” de peste 22 de miliarde de lei lasata de domnul Caciu, fostul ocupant al postului de ministru al finanțelor! Oare pe cine va da vina actualul “ministru” al finanțelor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

