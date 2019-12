Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici afirma ca îsi doreste un proiect politic nou, în care nici stânga, nici dreapta "sa nu mai nege" realitatea economica si sociala "exclusiv în functie de interesul politic imediat" si care sa puna, în centrul sau, românii…

- Senatorul PSD Eugen Teodorovici afirma ca isi doreste un proiect politic nou, in care nici stanga, nici dreapta "sa nu mai nege" realitatea economica si sociala "exclusiv in functie de interesul politic imediat" si care sa puna, in centrul sau, romanii si Romania, "dincolo de interesele partinice".…

- Fostii consilieri onorifici ai Vioricai Dancila de pe vremea cand era premier, Ilan Laufer si Alexandru Coita, anunta ca lanseaza un proiect politic nou, menit sa ”reaprinda flacara sperantei in Romania”.

- Vicepremierul Raluca Turcan sustine ca Romania are, incepand de miercuri, un Guvern suplu, cu institutii structurate pe criterii de eficienta. ”Pasul urmator va fi eliminarea din administratia publica a tuturor acelor personaje numite politic de PSD si a clientelei parazitare”, spune Turcan, care…

- Anunț bomba facut de Daniel Constantin. Acesta a declarat ca șase parlamentari PRO Romania vor vota Guvernul Orban. Anunțul acestuia vine dupa ce conform lui Victor Ponta, Mihai Tudose ar fi negociat cu PNL pentru susținerea guvernului. Oonform lui Constantin, nu este exclus ca Guvernul sa fie votat…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la un miting electoral in judetul Dambovita, ca la 30 de ani de la Revolutie "vedem ca abia acum incepem sa scapam de comunism si vedem ca de fapt ce ne-a tinut in urma, ce ne-a tinut ca si cum am fi avut o piatra de moara legata de gat este PSD-ul". Președintele…

- Mihai Gadea a spus, miercuri seara, la Antena 3: „Breaking news: UDMR, prin vocea unui lider, anunța ca Guvernul Ludovic Orban nu trece, cel puțin aceasta este declarația domnului Laszlo Attila!" Senatorul UDMR Laszlo Attila a afirmat, miercuri seara, ca Guvernul Orban nu va putea fi investit…

- Cluj-Napoca va fi primul oraș din Romania care va avea in circulație un autobuz autonom, fara șofer, in cadrul unui proiect pilot derulat de primarie in colaborare cu Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (UTCN), potrivit Mediafax.Primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, luni,…