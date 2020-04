Teodorovici anunţă “bilanţul pandemiei de PROSTIE”. Care sunt “simptomele” "Bilanț stare de urgența, 27.04.2020: - 1.027.824 contracte individuale de munca SUSPENDATE! - 260.171 contracte individuale de munca INCETATE! Pandemiei COVID-19 i se suprapune pandemia de PROSTIE generalizata la nivelul guvernului. Acesta este bilanțul incompetenței lui Orban și a unui intreg guvern, ce se reflecta in rezultatul DEZASTRUOS al masurilor luate de habarniștii liberali pentru compensarea efectelelor COVID-19 asupra economiei romanești!", a scris Eugen Teodorovici pe Facebook. Simptomele anuntate de Teodorovici "In loc sa dispuna masurile necesare pentru sprijinirea CONTINUARII activitații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

