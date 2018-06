Stiri pe aceeasi tema

- Companiile din Romania ar putea fi clasificate in functie de rating si nu de dimensiune, cele din clasa A putand beneficia de facilitati, a afirmat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Imi doresc foarte mult ca anul acesta sa facem un alt mod de a clasifica firmele. Azi avem mari,…

- Statul nu va confisca banii trimisi in tara de romanii care muncesc in strainatate, asigura ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Asta dupa ce liberalii au acuzat Guvernul de aceasta intentie, la scurt timp dupa aprobarea unui proiect de lege care face referire la monitorizarea tranzactiilor de…

- Guvernantii dau asigurari ca, de la 1 iulie, pensiile se vor majora cu 10% si ca nu vor fi probleme nici cu plata acestora, nici cu plata salariilor. "Pentru fiecare masura pe care am avut-o pentru acest an, impactul bugetar a fost prevazut in acest an in buget. Tot ce s-a prevazut in acest…

- Viorica Dancila, premierul Romaniei, se va intalni astazi cu liderii coaliției de guvernamant, dar nu pentru a discuta despre Pilonul II de pensii, a anunțat chiar priministrul astazi, dupa ieșirea de la Conferința anuala a Ligii Asociațiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR). „Uitați de Pilonul…

- Radu Craciun, directorul general al fondului BCR Pensii și președinte al Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), vorbește de la 14:30, la interviurile Libertatea Live, despre Pilonul II de pensii și planurile autoritaților legate de acesta. Peste 7 milioane de romani sunt…

- Ministerul de Finanțe spune ca Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, din 2030, ajungand la o pondere in PIB de 1%, in 2070. Informațiile sunt cuprinse in Programul de Convergenta 2018-2021, publicat de Ministerul Finantelor Publice…

- „Romania trebuie sa inceteze incurajarea nemuncii”, iar politica fata de asistatii social „va fi schimbata, chiar daca va parea, poate, mai dura”, a declarat miercuri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. „Politica va fi schimbata, Romania trebuie sa inceteze cu incurajarea nemuncii.…

- Pilonul doi de pensii ar putea deveni opțional, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. El a recunoscut ca statul va face tot posibilul sa-i atraga pe oameni catre pilonul I, pe care-l gestioneaza complet.