Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici, a anuntat, miercuri seara, ca Pilonul II de pensii nu o sa fie desfiintat, nu o sa fie blocat sau taiat, ba, dimpotriva, ”pana la final de an sa fie si o surpriza placuta”. Ministrul a precizat ca se ia in calcul largirea ariei in care fondurile de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Orlando Teodorovici, a anuntat, miercuri seara, ca Pilonul II de pensii nu o sa fie desfiintat, nu o sa fie blocat sau taiat, ba, dimpotriva, ”pana la final de an sa fie si o surpriza placuta”.

- Eugen Teodorovici a declarat ca statul roman, prin Ministerul Finanțelor, platește peste o suta de milioane de euro pe an celebrului spital din Austria. Pentru a reduce cheltuielile, dar și pentru a crea avantaje pacienților și medicilor noștri, ministrul susține ca trebuie sa existe o discuție in…

- Romania are un deficit de forta de munca de un milion de persoane, iar prima masura care trebuie luata este eliminarea prevederii care obliga patronii sa plateasca angajatii din afara tarii la salariul mediu pe economie, considera ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Cel putin un milion…

- Amnistia fiscala are rolul de a șterge datoriile istorice ale companiilor de stat pentru a redeveni interesante in piața, a declarat, luni, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici."Vrem, ca economie, sa incercam sa facem ceva ca o parte importanta din economie sa fie repusa in mișcare? Adica…

- "Pe zona de finante, imi doresc mai mult. Exista foarte multe zone de unde se pot aduce mult mai multi bani decat avem astazi. Sunt locuri din care poti sa aduci foarte multi bani. Vorbim de zona de insolvente (...) Romania are undeva la 12-13 miliarde lei, in aceasta zona, inca gri, inca neclare",…

- Ministrul roman al Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat vineri, 20 iulie, ca intentioneaza sa securizeze punctele vamale de la frontiera cu Moldova, Ucraina si Serbia, unde sa fie instalate scanere pe fiecare linie de intrare in tara, pentru a fi verificate toata transporturile. El sustine ca Romania…

- Niciodata o investiție la nivel național nu a fost mai reclamata de romani, precum autostrada București – Brașov. Am ajuns de rasul lumii la viteza cu care se construiesc autostrazi in Romania. tocmai cand lumea incepuse sa spere ca lucrurile au intrat pe un fagaș normal, dupa ce s-a anunțat protocolul…