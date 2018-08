Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor francez, Bruno Le Maire, a declarant ca un razboi comercial este acum o realitate, iar actuala politica comerciala de impunere a taxelor unilaterale se bazeaza pe „leagea junglei”, a declarat oficialul in cadrul reuniunii miniștrilor de finanțe a statelor din G20 in Ardentina.„Comerțul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus vineri ca intentioneaza sa securizeze punctele vamale de la frontiera cu Moldova, Ucraina si Serbia, unde sa fie instalate scannere pe fiecare linie de intrare in tara, pentru a fi verificate toata transporturile. El sustine ca Romania pierde annual…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, contraataca dupa ce a fost acuzat ca intenția ministerului de plafonare a prețului la gaze este populista. El spune ca cei doi operatori, Romgaz și OMV-PETROM, cresc pe rand pretul la gaze.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, afirmat vineri ca un proiect privind amnistia fiscala este „in lucru” și va fi discutat „in urmatoarele zile, la nivelul Coaliției și Guvernului”. „Amnistia fiscala e un subiect pe care care il avem in lucru la Ministerul de Finanțe. E un posibil mecanism pentru…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) ar putea dota vamile cu scanere fixe și mobile pentru ca transporturile de bunuri ce intra in țara sa fie scanate, lucru care va aduce la buget in jur de un miliard de euro, de anul viitor, a anunțat Eugen Teodorovici, intr-o intalnire cu presa, menționand ca și anumite…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a explicat astazi cum va functiona Fondul National de Investitii, aprobat astazi de Parlament, din care vor face parte marile companii de stat.Citeste si: ULTIMA ORA Dragnea anunta SOARTA companiilor care vor fi gestionate prin Fondul National de Investitii…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca va purta discutii cu administratorii de pensii, care vor fi parte a concluziilor unei analize finale ce va avea loc in vara acestui an pe marginea Pilonului II de pensii. El a adaugat ca va exista o analiza si nu un proiect de lege in privinta Pilonului…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a subliniat miercuri ca nu va fi suspendata contributia la pilonul II de pensii, dar si ca in urma unei discutii cu factorii implicati, la finalul lunii iunie - inceputul lunii iulie, va fi prezentat un proiect nou in domeniu. "Haideti sa asteptam concluzia discutiei…