Venituri mari, datorii și mai mari la buget, posibilitați importante de achitare a obligațiilor catre bugetul de stat. Aceasta pare a fi situația ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, care marți a ținut sa informeze pe un site de socializare ca nu mai are datorii la buget. In urma cu doi ani nivelul acestora atingea 73.000 de lei. Din acestea 40.000 de lei erau reprezentate de penalitați și majorari de intarziere, potrivit profit.ro. "Sunt niște obligații de plata din trecut. Trebuie sa vad de unde am exact aceste datorii și ele vor fi stinse. Oricum, sunt un alt stil de politician,…