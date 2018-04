Teodorovici a mers la Washington sa dea asigurari ca economia Romaniei merge si nu sunt probleme

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a reiterat fata de Fondul Monetar International (FMI) respectarea angajamentului Romaniei de a mentine deficitul bugetar sub 3%, la o intalnire cu directorul departamentului pentru Europa al FMI, Poul Thomsen, la Washington, indicand o crestere economica…

- Fondul Monetar International (FMI) a revizuit in crestere, de la 4,4% la 5,1%, estimarile privind evolutia economiei romanesti in acest an, potrivit celui mai nou raport "World Economic Outlook", publicat marti de institutia financiara internationala.Conform documentului referitor la perspectivele…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat saptamana aceasta ca Guvernul va lua o decizie astfel incat persoanele care au donat bani in cadrul campaniei privind achizitia operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite. "Noi, ca si Guvern, trebuie sa veghem…

- Un alt presedinte american a incercat sa ajute muribunda industrie a otelului din America cu suprataxe de import. Economia SUA nu s-a prabusit, iar producatorii de otel au reusit sa creeze mai multe locuri de munca. Insa, daca ar fi crezute mai multe analize, taxele de import au distrus…

- Ionut Barsan este noul Director de Operatiuni al Credex Finantari, serviciul de creditare al grupului Altex Romania. Din aceasta pozitie va coordona activitatile si relatia cu partenerii companiei, implicandu-se activ in cresterea gradului de automatizare a proceselor si in optimizarea fluxurilor de…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a anunțat ca va rezolva problema inechitații de plata a contribuției la sistemul public de sanatate și de pensii dintre salariați și persoane fizice autorizate. Mai multe pe Capital.ro Post-ul Capital.ro: Veste proasta despre contribuția la pensii apare…

- Economia celor 19 tari din zona euro a crescut anul trecut cu 2,5%, cea mai mare rata de crestere de la cea atinsa in 2007, de 3%, informeaza Eurostat. In ultimul trimestru al anului trecut economia zonei euro a crescut cu 0,6%. Banca Centrala Europeana deruleaza un important program de…

- Declarația 600 ar putea fi unificata cu Declarația 200, potrivit declarației ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici. Declarația 600, care vizeaza obligatiile referitoare la contributiile sociale, ar putea fi unificata cu Declaratia 200, potrivit ministrului propus al Finantelor, Eugen Teodorovici.…