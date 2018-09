Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul României are o lipsa de 13 miliarde de lei, iar ministrul Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, a cerut ANAF sa colecteze rapid. Potrivit analizei capital.ro, șeful ANAF a replicat ca nu poate obține mai mult de 6 miliarde de lei. Ministerul…

- Romania a avut in august, pentru a saptea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale UE, cu un avans al preturilor de consum de 4,7%, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană…

- Romania se numara printre tarile din Uniunea Europeana in care guvernele aloca cele mai mici sume pentru activitati recreationale, culturale si religioase, potrivit datelor comunicate miercuri de Eurostat - biroul de statistica al Comisiei Europene.

- "Am discutat si cu bancile. Ne uitam la date. Sub nicio forma nu vrem sa sugrumam cresterea creditului si nici cresterea economica. Sub nicio forma. Ne uitam la experienta altor tari", a raspuns Isarescu.Potrivit acestuia, masura va fi gata in aceasta vara, insa, cum "vara in Romania se…

- Anul trecut o cantitate de peste 41 de miliarde de litri de bere continand alcool a fost produsa in Uniunea Europeana, cu 2,5 miliarde de litri mai mult decat in 2016, la care se adauga aproape 900 milioane de litri de bere fara alcool sau cu un continut de alcool mai mic de 0,5-, iar Romania s-a situat…

- Romania se situeaza pe ultimele locuri in Uniunea Europeana cand vine vorba de ponderea tinerilor care lucreaza in agricultura, arata datele publicate recent de Eurostat. In anul 2016, in UE erau 10,3 milioane persoane care lucrau ca manageri de ferma. Aproximativ o treime dintre aceștia aveau o varsta…

- Romania este o țara demna de toate paradoxurile economice: avem una dintre cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeana, insa 3,4 milioane de conaționali au parasit țara in cautarea unui trai mai bun, echivalentul a 17% din populație. Singura țara care ne depașește este Siria, țara devastata…