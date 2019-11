Stiri pe aceeasi tema

- Teodora, una dintre cele mai controversate concurente de la „Insula Iubirii” considera ca s-a schimbat foarte mult de la terminarea filmarilor. Și, daca toata lumea s-a intrebat care este relația fostei concurente, cu ispita cu care a legat o frumoasa relație in Thailanda, ei bine, bruneta a dat carțile…

- Mirela Baniaș, fosta iubita a lui Ionuț Gojman, cel alaturi de care a participat sezonul trecut la „Insula Iubirii”, a fost prezenta in ediția de marți seara, „Chefi le cuțite”, impreuna cu tatal ei. Cei doi au gatit un preparat special, cu carne de vanat, cu care i-a impresionat pe chefi. Bruneta…

- Radu Valcan nu se desparte de Thailanda, Nico este dornica de aventura, iar Dan Bittman cauta antitalente, in curand la tv. Cei trei filmeaza de zor pentru show-urile ce vor fi difuzate la Antena 1. Radu Valcan aduce noi ispite pe „Insula Iubirii” Deși s-a zvonit ca nu va exista un nou sezon „Insula…

- Ultimul episod al emisiunii „Insula Iubirii” a avut un final total neașteptat care a adus in fața telespectatorilor momente tensionate și rasturnari de situație. Doi dintre concurenții emisiunii „Insula Iubirii”, Teodora și Eusebiu, au stat fața in fața și au revazut secvențe din trecut. Chiar și fara…

- Luni seara, 15 septembrie, s-a difuzat ultimul episod din „Insula Iubirii”, care a adus clipe tensionate, discuții aprinse și rasturnari de situație intre concurenți. In prima parte a emisiunii, Eusebiu și Teodora au stat fața-n fața, dupa trei saptamani, iar concurentul a cerut-o in casatorie fara…

- Luni seara, 8 septembrie, la Insula Iubirii, Geanina și Costas au fost puși fața in fața la ultima ceremonie a focului la care a participat și ispita Nicoleta. La Bonfire au ieșit la iveala detalii despre infidelitațile din trecut ale barbatului, infidelitați pe care Geanina le-a acceptat. Cei doi…

- Sezonul al cincilea din Insula Iubirii se apropie de final, iar ultimele doua episoade vor putea fi urmarite duminica pe 8, respectiv 15 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1. Cuplurile care au venit in Thailanda pentru a-și testa fidelitatea timp de 20 de zile in resorturi diferite, vor ajunge la…

- In urma Bonfire-ului Giei și al lui Bogdan, concurenta a ales sa se desparta de cel cu care a venit in Thailanda pentru a-și testa relația. „Nu imi doresc sa mai revin asupra deciziei. Nu o sa fie ușor, dupa zece ani, am crescut parca impreuna. Este un pas pe care trebuie sa il fac acum, pentru ca daca…