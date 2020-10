Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Esca este una dintre vedetele influente din Romania, care, in ultimele 20 de ani, nu s-a schimbat prea mult, dar, paradoxal, a evoluat enorm. Prezentatoarea nu rateaza nici macar o ieșire la cafea fara sa nu iși faca poze pe care sa le arate, mai tarziu, milioanelor sai de fani.

- Astronomi din Europa si SUA au detectat un gaz fetid pe care il atribuie unor microbi aflati in suspensii in norii planetei Venus, informeaza El Pais.Oamenii de stiinta asigura ca au gasit posibile indicii de viata pe Venus, planeta cea mai apropiata de Pamant, scrie news.ro. Citește…

- Liberalul Cristinel Irimia spune ca Bogdan Emilian Matisan, fost viceprimar al Focsaniului, l-a lipsit de libertate in mod nelegal, retinandu-l contra vointei sale in incinta incaperii pe Cristinel Irimia, invinuindu-l pe social-democrat pentru scenele care au urmat.

- Apa din structura planetelor gigantice inghetate Uranus si Neptun este foarte diferita fata de apa de pe Pamant, conform unui studiu publicat in luna iulie in revista Nature Communications, bazat pe folosirea unui model teoretic rulat pe calculator, transmite vineri Space.com, preluata de Agerpres.In…

- Vești proaste pentru fanii Simonei Halep! Campioana a fost eliminata din turneul de la Praga, proba de dublu, dupa ce a pierdut meciul disputat miercuri. Echipa formata din Halep și Barbora Strycova nu a reușit sa se impuna.

- Dupa 10 ani de la crearea celor mai uimitoare și realiste sculpturi de nisip, potrivit lui Bastarrika, "inca descopera ce pot face mainile sale pentru ca nisipul dicteaza ce forma vrea sa adopte." Intr-un interviu pentru Bright Side, Andoni Bastarrika a vorbit despre viata si opera lui, ambele…

- A aparut cel mai nou episod al „Verdictului Politic“, cu Dana Budeanu, in care controversatul designer vorbește despre anumite restricții care au fost introduse doar in Romania, nu și in „lumea civilizata“, și despre alianța dreptei pentru a caștiga alegerile locale, in ciuda altor probleme majore,…

- Autoritatile din municipiul Buzau anunta inchiderea parcarilor de pe strada 12 Aprilie 372. In zona se construieste o canalizatie pentru cablurile electrice si de comunicatii. Parcarile nu vor putea fi utilizate timp de doua zile.