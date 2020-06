Teodor Țigan este noul director general cu mandat provizoriu al Romsilva Consiliul de Administrație al Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, intrunit in ședința de luni, 15 iunie, l-a desemnat pe Teodor Țigan, director al Direcției Silvice Arad, director general cu mandat provizoriu, pentru o perioada de patru luni. Hotararea Consiliului de Administrație a fost adoptata dupa ce procedura de selecție a noului director general al Regiei Naționala a Padurilor – Romsilva, deși a fost finalizata, nu s-a concretizat prin semnarea contractului de mandat cu candidatul propus pentru nominalizare. Teodor Țigan, 62 de ani, a absolvit Liceul Tehnic Silvic Timișoara și Facultatea… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

