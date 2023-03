Stiri pe aceeasi tema

- Darius Valcov, fost ministru de finanțe și primar al Slatinei, așteapta decizia Curții de Apel Craiova, in dosarul de luare de mita in care a fost condamnat la 6 ani și 6 lui de inchisoare, relateaza Realitatea PLUS. Supranumit „eminența cenușie”, fiind autorul programului economic al PSD in timpul…

- E oficial! Se casatorește! Și nu oricum, nici cu oricine! Conchita de Romania, caci despre ea este vorba, a anunțat, in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, ca urmeaza sa aiba parte de o nunta ca in povești, cum nu a mai vazut Romania! Ne-a dat toate detaliile,…

- Un moldovean este cercetat penal, dupa ce ar fi primit 8 800 dolari de la patru cetațeni ucraineni pentru a le facilita trecerea ilegala din Ucraina in Republica Moldova, prin aocolirea punctelor de trecere a frontierei de stat.

- Noi avem dovada clara ca Marius Șumudica Jr. face sacrificii mari ca sa scape de traficul din București. In plina zi, paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Iata imaginile pe care sigur nu le-ai mai vazut cu fiul…

- Un barbat din Balți a fost reținut in flagrant de catre ofițerii Direcției Generale Teritoriale Nord a CNA și procurorii anticorupție, intr-un dosar de trafic de influența. Acesta este banuit ca ar fi pretins mita de la alt barbat pentru a-l ajuta sa primeasca o pedeapsa mai blanda in dosarul in care…

- Minodora a slabit enorm dupa operația de micșorare a stomacului, iar acum incearca sa se mențina. Cantareața apeleaza la un truc pentru a nu mai pune la loc kilogramele și nu se abține deloc de la mancare. Minodora și-a facut operație de micșorare a stomacului și a reușit sa slabeasca enorm. La un moment…

- „Ce vedem noi acolo e un stabiliment. Muzica, fete de toate varstele, niște amețite... Mafia de drept comun, penala, iși da mana cu mafia interlopa cu guler alb in care sigur ca vom gasi segemente din administrație, juridic. Cercetarea lor in arest preventiv nu-I va mai lasa sa influențeze martorii…

- Peste 500 de pesoane au facut neincapatoare Casa de Cultura „Ștefan cel Mare” și au raspuns la apelul umanitar facut de inițiatorii acestui proiect, cadrele didactice de la Școala Gimanziala „Mitropolit Iacob Putneanul”. Aflați la prima acțiune de acest gen, parinții, elevii și cadrele didactice s-au…