- Finala „Mireasa”, sezonul 3 va avea loc duminica, 1 august, și va incepe la ora 15:30. Emisiunea moderata de Simona Gherghe se va incheia, iar unele dintre cuplurile formate in cadrul show-ului matrimonial iși vor putea uni destinele. In finala show-ului matrimonial vor intra perechile și concurenții…

- Al treilea sezon al emisiunii „Mireasa” ajunge la final. Emisiunea de la Antena 1 va fi inlocuita pentru o perioada cu un serial. Serialul se numește „Povesti de familie” si va avea premiera luni, 2 august, de la ora 14:00. Vine la o zi dupa finala sezonului trei din „Mireasa”, care va fi difuzata pe…

- Marius Moga și Bianca Lapuște traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 7 ani. Cei doi au impreuna o fetița, pe Elisabeta Maria și o casnicie discreta. Recent, producatorul muzical a facut declarații interesante despre familia lui. Invitat la podcastul produs și gazduit in exclusivitate de canalul de…

- In cursul zilei de 8 iulie 2021, Benone Sinulescu (84 de ani) ar fi fost gasit inconștient in casa. Ionuț Pavel, fostul lui impresar, a acuzat familia solistului fiindca a decis sa il interneze intr-un centru paleativ, nu intr-un spital. „Benone Sinulescu nu a ajuns la spitalul de urgența, ci in clinica…

- Zi de zi apare pe post, in direct la Antena 1! Ramona Olaru e asistenta de ani de zile in matinalul „Neatza cu Razvan și Dani”. Recent, intr-un interviu pentru a1.ro, aceasta a facut dezvaluiri despre viața ei personala. Asistenta a fost casatorita, insa in 2019 a divorțat de soț. Spune ca atunci a…

- Ieri, 14 iunie, telespectatorii au preferat programele Antenei 1, inca de la primele ore ale diminetii si pana tarziu in noapte. Antena 1 conduce detasat topul audientelor, atat in Prime Time, cat si la nivelul intregii zile, pe toate categoriile de public. Super Neatza cu Razvan si Dani, Observator…

- Radu Sirbu, fost membru al trupei O-zone, și frumoasa lui soție, Ana, au impreuna trei copii. Recent, au lansat o alta piesa de dragoste. Vezi mai jos cum arata Radu, la 15 ani de cand a parasit trupa O-zone, și cum iși imparte timpul intre cariera și familie.