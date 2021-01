Stiri pe aceeasi tema

- 85% din totalul elevilor de clasa a VIII a din județul Cluj au raspuns la un sondaj de opinie aplicat de catre profesori și consilieri școlari din cadrul cabinetelor de asistența psihopedagogica.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cele mai dificile alegeri pe care le-a avut pana acum țara noastra sunt cele de pe 6 decembrie, cand vom alege deputații și senatorii, care ne vor reprezenta in Parlamentul Romaniei pentru urmatorii patru ani de zile.

- Tanase Stamule, consilier al premierului Ludovic Orban, a declarat, luni seara, ca in decursul anului viitor, veniturile pensionarilor ar putea sa mai creasca in medie cu 200 de lei, adica cu aproximativ 13%. „Eu cred ca trebuie sa asteptam ce zice CCR. Am marit pensiile cu 14%. Anul viitor vrem sa…

- BERBECAveti nevoie de ceva mai mult timp ca de obicei, pentru a intelege importanta unor evenimente in viata voastra. Este posibil sa va confruntați cu unele probleme legate de finanțe sau de unele planuri care nu ies asa cum va doriti.

- Dupa ce au devenit parinți in urma cu un an, acum Teodor și Ionela de la MPFM se pregatesc pentru un nou membru in familia lor! Fostul concurent a stat de vorba cu noi și a dat vestea cea mare!

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut marți, 10 noiembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o conferința de presa. Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis: Vedeți ca, din nefericire, acum in Romania avem doua probleme grave: una de sanatate publica, care este pandemia, și cu aceasta…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat joi ca bugetul pentru anul viitor trebuie sa fie gata pana in 31 decembrie, astfel ca va lucra la elaborarea documentului inclusiv de Craciun si Revelion."O sa lucrez la bugetul pentru anul viitor. Cam acestea vor fi Craciunul si Revelionul meu.…

- Cleopatra Stratan a implinit 18 ani! Exclusiv pentru OK! Magazine!, tanara artista a dezvaluit ce planuri de viitor are, unele tin de viata profesionala, altele de cea personala in care este implicat si iubitul ei, Edward Sanda.