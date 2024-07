Stiri pe aceeasi tema

- Trei elevi suceveni au fost premiați la etapa naționala a Concursului de Matematica „Olimpiada satelor din Romania", de la Cluj Napoca.Competiția este destinata elevilor din clasele V-VIII, proveniți doar de la unitațile de invațamant preuniversitar din mediul rural.Elevii suceveni au ...

- In data de 5 Iunie 2024 Biblioteca Municipala ”Teodor Murașanu” Turda in parteneriat cu Școala Gimnaziala ”Teodor Murașanu” Turda si Primaria Municipiului Turda prin Compartimentul de protecția mediului au organizat ediția a III-a a Concursului online ”Haine din materiale reciclabile”dedicat Zilei…

- Bazinul Olimpic Alba Iulia va fi inchis in 2 iunie datorita concursului „Cupa 1 Iunie”: Cand se va redeschide Bazinul Olimpic Alba Iulia va fi inchis in 2 iunie datorita concursului „Cupa 1 Iunie”: Cand se va redeschide In 2 iunie, intervarul orar 07:00 – 15:00, Bazinul Olimpic Alba Iulia va fi inchis…

- O tanara din Dej a obținut patru premii la Gala Pro Beauty 2024, primul campionat european in domeniul frumuseții. Competiția – la care au participat peste 80 de concurenți – a avut loc, zilele trecute, la Cluj-Napoca. In cadrul acesteia, s-au prezentat diferite tehnici și proceduri revoluționare pentru…

- Teodor Pop, muzicianul care face parte din trupa timișoreana JazzyBIT, implinește astazi 40 de ani, ocazie cu care ii uram un sincer „La Multi Ani!” Artistul s-a indragostit de pian la varsta frageda de 4 ani și a studiat muzica clasica pana la 14 ani, cand a urmat cursurile de jazz din cadrul Școlii…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a anunțat calendarul pentru admiterea din anul universitar 2024-2025.Inscrierea candidaților va avea loc intre 1 și 6 iulie, in intervalul orar 8:00 – 16:00.Examenul scris se va desfașura pe data de 21 iulie, iar contestațiile pot…

- La Muzeul de Arta din Satu Mare s-a desfașurat, vineri seara, a XI-a ediție a Concursului național de chitara clasica „Samus GuitArt”. Pentru ediția din acest an s-au inscris 24 de concurenți din 9 orașe ale Romaniei, respectiv Alba Iulia, Sfantu Gheorghe, Targu Mureș, Reșița, Cluj Napoca, Oradea, Zalau,…

- Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia (Constanța) a organizat un concurs pentru a alege o noua identitate vizuala pentru stațiunea turistica de pe malul Marii Negre, reprezentata printr-un logo sugestiv, care sa incorporeze toate atuu-urile locației. Juriul concursului Caștigatorul concursului,…