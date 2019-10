Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, miercuri, pentru 30 octombrie, pronuntarea asupra sesizarii referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 10 septembrie, senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales,…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) dezbate, miercuri, sesizarea parlamentarilor ALDE, PNL, PMP, UDMR și a unor senatori neafiliați fața de alegerea lui Teodor Meleșcanu in funcția de președinte al Senatului. „Sesizarea de neconstituționalitate a Hotararii Senatului nr.36/2019 pentru alegerea președintelui…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea referitoare la alegerea lui Teodor Melescanu in functia de presedinte al Senatului. La 10 septembrie, senatorul ALDE Teodor Melescanu a fost ales, in plen, in cel de-al doilea tur de scrutin, presedintele Senatului cu 73 voturi "pentru",…

- Teodor Melescanu ar putea pierde sefia Senatului. Pe lista de sedinta de miercuri a Curtii Constitutionale se afla sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Senatului nr.36/2019 pentru alegerea presedintelui acestei camere. Sesizarea a fost formulata de 33 de senatori, membri ai Grupului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa dezbata, miercuri, sesizarea de neconstitutionalitate a hotararii Senatului de alegere a lui Teodor Melescanu ca presedinte al acestei camere.Citește și: VIDEO Biografia fara perdea a lui Ludovic Orban, premierul desemnat Pe lista de sedinta…

- Discutii contradictorii in Senat Foto Agerpres În urma desfiintarii grupului ALDE, Biroul Permanent al Senatului ramâne cu aceeasi componenta, nefiind necesara o reîmpartire a functiilor. Dupa anuntul facut în plen de liderul grupului senatorial PSD, Radu Preda,…

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, considera ca intentia liderului ALDE de a ataca la CCR decizia de marti a Camerei Superioare a Parlamentului de a-l alege sef al acestei institutii reprezinta "o cauza pierduta", pentru ca a fost respectat Regulamentul Senatului. "Din punctul meu de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat miercuri, in Senat, ca fostul ministru al Afacerilor Externe Teodor Melescanu, ales presedinte al Senatului, nu mai are calitatea de membru ALDE. "Sa luam act oficial de desfiintarea grupului ALDE prin eliminarea domnului Melescanu. Va anunt ca voi…