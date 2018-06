Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a anunțat, marți, ca MAE nu a primit nicio solicitare pentru asistența consulara din partea Karinei Țurcan, femeia arestata in Rusia pentru spionaj in favoarea Romaniei, nici din partea familiei acesteia (mediafax)."Pana acum nu avem nicio comunicare…

- Moldoveanca arestata in Rusia pentru spionaj este acuzata ca oferea Romaniei informatii despre livrarile de energie electrica din Crimeea si Donbass. Un anchetator rus sub protectia anonimatului a declarat ca operatiunea de deconspirare a Carinei Turcan a durat aproximativ un an.

- Carina Turcan, o tanara din Republica Moldova, membra a Consiliului de Administratie al companiei Inter Rao, a fost arestata in Rusia fiind acuzata de spionaj in favoarea Romaniei. Ministerul Apararii a cerut arestarea tinerei, aceasta fiind acuzata ca a incalcat articolul 276 din codul penal, care…