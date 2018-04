Locuri de joacă la Timișoara, periculoase pentru copii

În ultimii doi ani, autoritățile locale au bifat reabilitarea mai multor locuri de joacă în aer liber pe raza municipiului Timișoara... The post Locuri de joacă la Timișoara, periculoase pentru copii appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]