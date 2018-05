Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marti ca, in luna mai ar putea calatori la Ierusalim, in Israel, unde SUA isi muta ambasada de la Tel Aviv. Noul sediu al ambasadei este programat sa se deschida pe 14 mai intr-o locatie provizorie, in timp ce este construit un sediu permanent. Reamintim…

- „Aceasta vizita pe care o face premierul și se pare și președintele Camerei Deputaților in Israel are cateva ciudațenii. Una dintre ele este ca nu au venit la discuții. Doamna prim-ministru nu a plecat cu niciun fel de mandat acolo, deci a vorbit strict in numele Guvernului și nu pentru Romania”, a…

- Surse diplomatice au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul si liderul PSD au planuit din timp vizita in Israel, insa au plecat pe ascuns din cauza scandalului generat de relocarea Ambasadei Romaniei la Ierusalim. Ce urmarea, de fapt, Dragnea, si in ce masura a fost afectata politica externa a Romaniei?

- Liberalii cer audierea ministrului de Externe, Teodor Melescanu, in Comisiile de politica externa ale Parlamentului pe tema mutarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, a anuntat deputatul PNL Ben-Oni Ardelean. "Am decis (...) ca vom chema la audieri si vom face toate demersurile…

- "Am decis azi in Biroul Politic National ca vom chema la audieri si vom face toate demersurile ca ministrul de Externe sa vina in fata comisiei de politica externa sau comisiilor reunite de politica externa pentru a da explicatii pe urmatoarele aspecte: vrem sa stim care este geneza acestui memorandum…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat in termeni duri tema mutarii Ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim si declaratiile liderului PSD Liviu Dragnea pe acest subiect, afirmand ca „un neispravit din Teleorman a facut praf si pulbere 60 de ani de diplomatie consistenta si inteligenta…

- Potrivit informatiilor publicate oficial de Guvern, in sedinta de miercuri au fost adoptate cinci memorandumuri, insa niciunul nu are legatura cu mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Ba, mai mult, intrebat de jurnalisti daca a fost adoptat documentul care viza Ambasada Romaniei din…

- Reacția Președintelui Romaniei, domnul Klaus Iohannis, cu privire la intenția Guvernului referitoare la lansarea procesului de relocare a Ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim: ”Cu privire la informațiile vehiculate in spațiul public referitoare la intenția Guvernului Romaniei…