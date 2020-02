Teodor Melescanu, fostul ministru de Externe si fost presedinte al Senatului, a fost chemat la DNA. In dosar se fac cercetari in legatura cu modul in care pozitia Guvernului Romaniei, prin agentul guvernamental la CEDO, a fost modificata intr-un proces deschis in urma cu mai multi ani de Liviu Dragnea impotriva statului...