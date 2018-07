Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, s-a intalnit cu viceprim-ministrul Ana Birchall pentru a trece in revista vizita acesteia la Washington, unde a avut discutii ce au vizat aprofundarea Parteneriatului Strategic, potrivit unei informatii publicate, joi, pe pagina de Facebook a ambasadei.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, miercuri, intrebat cu privire la protocolul incheiat de SRI cu Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca activitatea lui George Maior de fost sef al SRI nu are nicio legatura cu cea de ambasador. "Nu, la cunostinta mea nu a fost o discutie. Activitatea…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca nu ar trebui retras George Maior ca ambasador al Romaniei la Washington, deoarece este semnatarul protocolului SRI-Parchetul General-ICCJ, precizand ca nu exista nicio legatura intre activitatea sa de diplomat si faptul ca a fost director SRI.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a lansat atacuri extrem de dure la adresa ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, dar și la adresa ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior. Pleșoianu ii cere lui Meleșcanu sa ia masuri impotriva ambasadorului George Maior, din cauza ”sfidarii” acestuia la adresa…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca MAE nu poate sa ii plateasca deplasarea in tara lui George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, pentru ca acesta este invitat de Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI in calitate fost sef al SRI, precizand ca MAE si Parlamentul…

- Presedintele Comisiei de Control al SRI din Parlament, senatorul PSD, Claudiu Manda, a declarat marti ca l-a contactat pe Teodor Melescanu pentru a discuta despre audierea fostului director SRI, George Maior. Ministrul de Externe i-a transmis lui Manda ca, in contextul unei noi audieri, „se pune problema…

