Stiri pe aceeasi tema

- Pe 20 decembrie 1989, Teodor Meleșcanu s-a opus "dur" pastrarii unui moment de reculegere la Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa, in memoria victimelor represiunii manifestațiilor de la Timișoara, conform unui document diplomatic american, publicat de jurnalistul canadian Stanley…

- Retragerile de trupe dintr-un sat din regiunea Donbass din estul Ucrainei vor incepe sambata la 10.00 GMT, a anunta vineri intr-un comunicat Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), potrivit Reuters. Kievul si rebelii separatisti sprijiniti de Rusia au convenit la retrageri treptate…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) anunta ca a descoperit, in urma unei campanii de investigatii arheologice in municipiul Caransebes, mai multe morminte despre care se presupune ca ar apartine unor opozanti anticomunisti ucisi in timpul anchetelor…