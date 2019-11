Stiri pe aceeasi tema

- "O zi excepționala astazi, la Timiș! Sunt onorata și sunt mandra sa am de partea mea organizații atat de puternice și atația oameni care cred ca impreuna putem schimba destinul Romaniei. Mulțumesc, Calin Dobra, pentru organizarea impecabila și pentru toata munca depusa pentru binele comunitații!…

- Parlamentul a votat in unanimitate proiectul deputatului Robert Sighiartau privind indexarea anuala a alocatiilor copiilor cu rata inflatiei. ”A fost greu, dar s-a terminat cu bine. Multumesc tuturor parintilor si copiilor pentru sustinere”, a transmis deputatul liberal. ”Am reusit! Inca o…

- "Vreau sa pun capat tuturor speculațiilor: ma alatur cu toata energia, priceperea și sufletul meu unui proiect in care cred cu tarie! Este timpul sa tragem linie și sa ne uitam cata substanța a mai ramas din doctrinele politice ale secolului trecut. Avem de ales intre oameni și doctrine sleite…

- "Mulțumesc celor peste 1,400,000 de romani care au semnat pentru susținerea candidaturii mele la Președinția Romaniei! Ma bucur sa am alaturi atația oameni, atația romani care cred, ca și mine, ca și noi, cei din PSD, ca Romania merita mai mult de la președintele ei. Avem acum șansa unui președinte…

- „Cand a fost numit de Basescu șef la SIE a tradat PNL. Acum, cand PSD ii propune funcția de la Senat, tradeaza ALDE. Cata lipsa de bun simț sa ai incat sa dai in judecata ALDE pentru ca te-ai autoexclus din partid? Cum mai poti vorbi despre moralitate, principii?”, a scris Ionel Petre, sambata, pe Facebook,…

- Premierul Viorica Dancila l-a felicitat, marti, pe Teodor Melescanu pentru alegerea in functia de presedinte al Senatului, precizand ca votul dat in acest sens in forul legislativ arata ca PSD are in continuare majoritate in Parlament. "Felicitari domnului Teodor Melescanu pentru alegerea…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, marti, la intalnirea cu omologul sau roman, Klaus Iohannis, ca i-ar placea sa viziteze Romania. "Este o onoare sa fiu aici cu presedintele Romaniei, care este foarte respectat. A facut o treaba foarte buna. Am auzit ca vine o perioada de campanie…

- „Apreciez gestul doamnei premier și ii mulțumesc pentru deschiderea de care a dat dovada prin decizia de a ma numi in calitatea de consilier onorific. Acestea fiind spuse, imi rezerv dreptul de a lua o hotarare privind ocuparea efectiva a acestui rol, in funcție de indeplinirea catorva parametri,…