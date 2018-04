Stiri pe aceeasi tema

- Obtinerea statutului de membru cu drepturi depline al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) de catre Romania "se va intampla cat mai curand posibil", a apreciat secretarul general al organizatiei, Angel Gurria, cu ocazia reuniunii membrilor Consiliului OCDE, care a avut loc miercuri…

- Guvernul Romaniei a fost reprezentat la reuniunea membrilor Consiliului Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), desfașurata astazi, la Paris, de catre coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila, Laszlo Borbely, care a prezentat progresele facute de Romania in domeniul…

- OECD (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica), fondata in 1961, are ca scop principal stimularea progresului economic prin facilitarea schimburilor si a comertului, prin implementarea unor serii de politici publice (in domeniul omonim) de-a gata. Despre OECD ca orientare sau…

- Senatorul PNL, Daniel Zamfir, a anunțat luni ca a avut o intrevedere cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD), Angel Gurria, cu care a discutat despre posibilitatea ca Romania sa fie invitata sa adere la acest organism internațional, la sfarșitul lunii…

- Premierul Viorica Dancila a precizat ca la intrevederea cu ambasadorul SUA Hans Klemm s-a discutat despre aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OECD). Totodata, premierul Dancila a mai precizat ca „am vorbit despre vize”, dar și despre investitorii americani…

- Liberalul a declarat ca "vestea buna este ca avem o susținere puternica din partea oficialului". "Astazi am avut privilegiul, intr-o audiența privata, sa discut cu secretarul general al OCDE, Angel Gurria, despre aderarea Romaniei la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economica,…