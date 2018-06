Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, va participa, luni, in Camera Deputaților, la “Ora Guvernului”, o dezbatere pe probleme de actualitate din politica externa a Romaniei, la solicitarea grupului parlamentar al PMP, in contextul discuțiilor privind relocarea mutarii ambasadei Romaniei in Israel,…

- Ministrul de Externe a avut, joi, o discutie cu Liviu Dragnea, la Parlament. O analiza in privinta initiativei mutarii reprezentantei diplomatice in Israel ar putea fi gata in cateva saptamani. Intrebat fiind – in contextul in care s-a aflat ca s-a pus o astfel de problema in cadrul Biroului Permanent…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, duminica, la Palatul Parlamentului, ca in maximum o luna va fi finalizata analiza privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, admitand ca, din punct de vedere al securitatii, exista unele...

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat duminica, la Palatul Parlamentului, ca in maximum o luna va fi finalizata analiza privind oportunitatea relocarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, admițand ca, din punct de vedere al securitații, exista unele riscuri, scrie…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a avertizat ca discutia despre o eventuala mutare a ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea periclita sansele tarii noastre de a obtine un...

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, este audiat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputaților in legatura cu Memorandumul privind evaluarea mutarii Ambasadei din Israel.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca a trimis presedintelui Iohannis, pentru informare, Memorandumul pentru initierea unei analize referitoare la oportunitatea mutarii Ambasadei Romaniei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. El a precizat ca nu a discutat cu presedintele Iohannis…