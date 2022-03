Stiri pe aceeasi tema

- Un accident similar celui de la Cernobil este imposibil in prezent. Din punct de vedere tehnic, in ultimii 30 de ani, s-au facut imbunatațiri multiple la toate tipurile de reactoare. In ziua de azi, securitatea nucleara este prioritatea absoluta, toate masurile, standardele la nivel internațional, misiunile…

- Teodor Chirica, expert in energie nucleara si presedinte onorific al Forumului Atomic Roman (ROMATOM), a declarat pentru Agerpres ca un eveniment similar celui produs in 1986 nu mai poate fi posibil pentru ca centralele actuale sunt protejate de structuri de beton special concepute. Afirmațiile vin…

- O tragedie nucleara de proportiile celei de la Cernobil nu mai este posibila, intrucat centralele actuale sunt protejate de structuri de beton special concepute pentru a nu putea fi afectate, declara Teodor Chirica, expert in energie nucleara si presedinte onorific al Forumului Atomic Roman.

- Cea mai mare centrala nuleara din Ucraina, dar și din Europa, a fost bombardata asta-noapte de catre armata Rusiei. Din fericire nu au fost lovite reactoarele nucleare, ci doar cladirile administrative ale centralei. Un obuz rusesc a lovit o cladire administrativa a centralei nucleare și a declanșat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat vineri Moscova ca recurge la „teroarea nucleara” si ca doreste sa repete dezastrul de la Cernobil, dupa bombardarea centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, informeaza AFP, potrivit Agerpres . „Avertizam pe toata lumea ca nicio alta…

- Conform primarului din Enerhodar, Dmytro Orlov, focul a fost provocat de bombardamentul continuu asupra cladirilor si unitatilor centralei. Anterior, el anuntase lupte intense intre fortele ucrainene si cele rusesti la periferia orasului. ⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling…

- Centralele nucleare operationale din Ucraina functioneaza in siguranta si nu au avut loc „distrugeri” la facilitatile de la fosta centrala nucleara de la Cernobil, a anuntat joi Agentia Internationala pentru Energie Atomica, citand o notificare trimisa de Autoritatea pentru reglementare a energiei nucleare…