- NOTE… Ministerul Educației a afișat, in urma cu cateva momente, rezultatele la Evaluarea Naționala. In județul Vaslui, niciun elev nu a reușit sa obțina media 10. Cea mai mare medie este 9,92, in cazul unui elev de la Școala Gimnaziala „Constantin Parfene” Vaslui, care a luat 9,85 la Limba și literatura…

- Elevii de clasa a VIII-a au trecut joi prin a doua proba de la Evaluarea Naționala, cea de Matematica. Primele rezultate vor fi pe 3 iulie, dupa care se pot depune contestații. Cei care au corectat lucrarile de la Limba și Literatura Romana au remarcat o mulțime de greșeli de scriere, dar și multe gafe…

- EXAMEN… Elevii de clasa a VIII-a au susținut astazi a doua proba la Evaluarea Naționala, cea la matematica. Aceștia au avut de rezolvat subiecte cu grad mediu de dificultate. La subiectul I, exercitiul 1, elevii au avut de efectuate operatii cu o adunare și o imparțire. La exercițiul 2 au avut de aflat…

- EMOȚII… Elevii de clasa a VIII-a au susținut ieri prima proba la Evaluarea Naționala, cea la Limba și Literatura Romana. Reporterii Vremea Noua au mers la Școala “Ștefan cel Mare” și au surprins fericirea de pe chipurile copiilor, ceea ce inseamna ca subiectele nu au fost atat de grele. Stresul, orele…

- Subiectele la Evaluarea Naționala au fost echilibrate și coerent formulate, insa au inclus și capcane, este de parere profesoara Anița Avram-Rusu, inspector școlar de Limba și literatura romana. “Au fost dificultați, insa nu care sa puna probleme elevilor. Spre exemplu, la subiectul I.B.2, candidații…

- BRAVO… Beatrice Andreea Țurcanu este mandria Școlii Gimnaziale „Constantin Motaș” Vaslui. In toți cei anii de gimnaziu, aceasta a avut 10 pe linie. Nu i-a fost ușor, insa nici greu, pentru ca, spune ea, i-a placut sa invețe. „Materiile mele preferate au fost Matematica și Limba franceza. Am terminat…

- EMOȚII… Elevii de clasa a VIII-a vor susține maine, 25 iunie, prima proba a Evaluarii Naționale, cea la Limba și literatura romana. A doua proba, cea la Matematica, va fi susținuta miercuri, 27 iunie. In județul Vaslui, sunt inscriși, potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean, 3.519…

- Evaluarea Naționala a elevilor de clasa a VI-a, incepe astazi, 28 mai, cu proba la Limba și comunicare, iar pe 29 mai este testul la Matematica și științe ale naturii. Durata fiecarei probe este de o ora. Salile de examen sunt cele obișnuite, adaptate pentru eliminarea materialelor care ar putea influența…